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15.10.2024, 13:51

Самый большой кинотеатр в Актау: что строят в 10 микрорайоне города

Общество 0 7 261 Наталья Вронская

В 10 микрорайоне, на пустыре в районе Ботанического сада, планируется построить современный торгово-развлекательный центр, площадь которого составит 32 759,74 квадратных метра. Паблик afishi__aktau рассказал о том, что будет находиться в новым торговом центре.

 

фото из паблика @afishi__aktau
фото из паблика @afishi__aktau

В торгово-развлекательном центре будут располагаться супермаркет, магазины, фудкорты, рестораны с летней террасой, детская зона площадью 1200 квадратных метров, парки аттракционов в здании и на прилегающей территории, а также крупный кинотеатр с десятью залами. Посетителям будут предложены необходимые удобства для комфортного отдыха и шоппинга, а также парковочные места.

На территории ТРЦ планируется провести озеленительные работы, а также оборудовать места отдыха на свежем воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что за счет учредителей данного центра планируется благоустройство прилегающей территории памятника Кашагану Күржиманулы, а также территории напротив дома №6 в 11 микрорайоне. Общая площадь благоустройства составит 1,44 га. 

 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Оказывается только планируется построить ТРК, а я ежедневно вижу стройку в 10 мкр, оказывается мираж. Заметьте, опять у нас всё в будущем времени, возможно что его так и не построят.
16.10.2024, 03:28
ЁмоЁ
ЁмоЁ
В войне со всем советским, сделанным построенным при СССР, данный ботанический сад будет засушен и снесён как питомник и застроен по новому образу и гейниальному плану... Не сразу, а кусками по мере*усушения* того что имеем сейчас. Новый ботан сад за прочным забором - это будущее. ? ...%
15.10.2024, 15:40
Kain-Livesy
Kain-Livesy
а Паблик afishi__aktau не хочет рассказать, как на территории Ботанического сада, который является заповедником, появились жилые дома и торговый центр?
15.10.2024, 13:36
YYP
YYP
в статье не указано когда срок сдачи объекта, редакция подскажите...
15.10.2024, 13:02
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