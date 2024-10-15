Самый большой кинотеатр в Актау: что строят в 10 микрорайоне города

В 10 микрорайоне, на пустыре в районе Ботанического сада, планируется построить современный торгово-развлекательный центр, площадь которого составит 32 759,74 квадратных метра. Паблик afishi__aktau рассказал о том, что будет находиться в новым торговом центре.

фото из паблика @afishi__aktau

В торгово-развлекательном центре будут располагаться супермаркет, магазины, фудкорты, рестораны с летней террасой, детская зона площадью 1200 квадратных метров, парки аттракционов в здании и на прилегающей территории, а также крупный кинотеатр с десятью залами. Посетителям будут предложены необходимые удобства для комфортного отдыха и шоппинга, а также парковочные места.

На территории ТРЦ планируется провести озеленительные работы, а также оборудовать места отдыха на свежем воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что за счет учредителей данного центра планируется благоустройство прилегающей территории памятника Кашагану Күржиманулы, а также территории напротив дома №6 в 11 микрорайоне. Общая площадь благоустройства составит 1,44 га.