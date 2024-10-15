Чудо-термопластик: актауские автовладельцы довольны новой дорожной разметкой

В редакцию поступили многочисленные обращения от автовладельцев Актау, выразивших благодарность за качественно выполненную дорожную разметку. По словам водителей, разметка хорошо отражается от света фар, что значительно облегчает движение в ночное время. Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау. Специалисты отдела рассказали, какая краска была использована для нанесения новой дорожной разметки.

Фото пресс-службы акимата

По словам автовладельцев, новая дорожная разметка значительно превосходит предыдущую по качеству, её отлично видно в ночное время.

Новую разметку отлично видно, она хорошо отражается от света фар, что значительно облегчает движение в тёмное время суток. Однако, она пока нанесена не на всех участках дорог города, в основном на центральных. Хотелось бы, чтобы все дороги в Актау были оснащены такой качественной разметкой, это повысило бы безопасность движения, — отмечают автомобилисты.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау действительно подтвердили, что на центральных дорогах города была нанесена разметка с использованием эмалевой краски и термопластика. Специалисты отметили, что это сочетание материалов обеспечивает долговечность и высокую видимость разметки в любое время суток, особенно в ночное время, благодаря способности отражать свет.

По данным специалистов отдела, разметка выполняется с применением термопластика, который наносится с помощью специальной машины «Хофман».

В отделе также объяснили, почему термопластик не был нанесён на всех дорогах города.

Термопластик можно наносить только на качественное асфальтовое покрытие. На старых дорогах он не держится должным образом, что делает его использование неэффективным. Поэтому при нанесении разметки специалисты выбирают участки с хорошим дорожным покрытием, где термопластик может обеспечить долгосрочную эксплуатацию и высокую видимость, - рассказали специалисты.

Нанесением дорожной разметки и пешеходных полос занимается подрядная организация ТОО «Компания Строй Инвест 2020». Для работ задействовано две бригады и четыре единицы специальной техники.

Ежедневно проводятся работы по содержанию дорог в городе. Сотрудники подрядной организации выполняют подметание, побелку обочин и уборку автобусных остановок. С начала года на дорогах города было нанесено 43 000 квадратных метров дорожной разметки и пешеходных полос, - сказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.

Асхат Нурмухан подчеркнул, что до конца года работы по нанесению дорожной разметки будут продолжаться по мере возможности. Однако, если температура воздуха опустится ниже нуля, работы будут приостановлены. В следующем году также планируется обновить разметку на тех участках дорог, где она не была обновлена в этом сезоне.

Для справки:

Термопластик – пластичный материал, размягчаемый при нагревании, формирующий твёрдое матовое лакокрасочное покрытие, созданное на основе синтетических связующих, органических смол, модификаторов и пигментов. Обладает улучшенными характеристиками механической прочности и износостойкости. Термопластик представляет собой лакокрасочный материал светло-серого цвета, который после нагрева и охлаждения образует плотный белый слой краски. Такая разметка отличается хорошей видимостью в ночное время.