Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 17 октября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб сведения о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также, в каких микрорайонах подключили отопление.

Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 17 октября, планируется отключение электроэнергии в 7 микрорайоне.

С 9:00 до 12:30 под ограничением жилые дома №№ 16, 17, 18, 19, 20, 25.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в домах №№ 12, 14, 15, 16.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:

- 15 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 2, 3, 4, 5, 8, 12, 19, 22, 25, 26, 27, 40, 41, 42, 43, 52;

- 5 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 2, 3, 4, 10, 14;

- 11 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 10, 11, 12, 41, 42;

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что после проведения гидравлических испытаний выявлено более 70 порывов и работы по их устранению продолжаются.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление.

Жалобы поступают из следующих микрорайонов: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 35.

Жители Актау, пишите в комментариях, в каких микрорайонах уже подключили отопление, а где его еще нет.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

График подключения отопления в квартирах жилых домов смотреть здесь.

По информации ТОО «МАЭК», горячая вода в кранах жителей областного центра появится ровно в тот день, когда поступит отопление. Однако пользоваться этой водой специалисты не советуют еще две недели.