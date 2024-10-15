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15.10.2024, 16:16

Полгода ожидания: появится ли горячая вода в Актау, рассказали в ТОО «МАЭК»

Общество 0 10 642 Наталья Вронская

Известия о начинающемся отопительном сезоне согрели души жителей Актау, переживавших, что батареи в их домах так и останутся холодными этой зимой. Однако власти буквально с 1 мая ни слова не говорят о горячей воде, по которой горожане тоже очень соскучились. Редакция lada.kz обратилась в компетентные инстанции, чтобы прояснить ситуацию.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

По информации ТОО «МАЭК», горячая вода в кранах жителей областного центра появится ровно в тот день, когда поступит отопление. Однако пользоваться этой водой специалисты не советуют еще две недели.

«В Актау открытая система горячего водоразбора, т.е. из горячего крана течёт та же вода, которая циркулирует в системе отопления. Это значит, что если в доме есть отопление, то есть и горячая вода. Но по этой же причине в течение первых 2-х недель после подключения отопления горячая вода будет грязной и пользоваться ею не рекомендуется. Сливать её тоже не нужно,  очистка производится на фильтрах ТЭЦ», - сообщили в пресс-службе МАЭКа.

В одном из ПКСК верхних микрорайонов подтвердили, что горячая вода появится в домах вместе с отоплением.

«То, что грязная, ну это понятная и стандартная история. Сливать не нужно, везде счетчики, дорого и бессмысленно. Пока микрорайоны стоят в очереди на подключение. Наш запланирован на завтра. Не знаю, успеем или нет, пока даже первый не включили. Жители должны понимать, что коммунальные службы стараются сделать все возможное. От людей тоже многое зависит. Надо согласовывать все переносы батарей и другие вмешательства. Думать не только о себе, но и о соседях. Мы же, со своей стороны, постараемся наладить отопительную систему как можно скорее», - пообещал руководитель предприятия.

Напомним, сегодня, 15 октября, был опубликован график подключения микрорайонов к отоплению.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Ждите дулю с маслом.пример Экибастуза надвигаетса
16.10.2024, 08:06
Ingul
Ingul
График есть, но подключения пока не видно. Впрочем все как обычно.
15.10.2024, 12:25
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