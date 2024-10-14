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14.10.2024, 17:58

Отопление в Актау обещают дать 15 октября

Коммунальная жизнь 0 2 509 Александр Рыжих

В Актау 15 октября начнется подача отопления в город. Об этом стало известно на заседании штаба в городской администрации. 

Иллюстративное фото с сайта pexels
Иллюстративное фото с сайта pexels

Подачу тепла в Актау планируют начать завтра, 15 октября. После подачи тепла, по информации городской администрации, специалисты проведут регулировку трубопроводов, чтобы обеспечить поступление тепла в каждую квартиру. Для предотвращения аварийных порывов ГКП «Каспий жылу, су арнасы» будет поэтапно подключать отопление в микрорайонах согласно гидравлическому расчету.

Эти работы требуют определенного времени. Для предотвращения аварийных порывов ГКП «КЖСА» будет поэтапно подключать отопление в микрорайонах согласно гидравлическому расчету. Поэтому важно скоординировать действия аварийных бригад этой коммунальной организации. Не забывайте, что ответственность за обеспечение теплоснабжения горожан лежит на всех участниках процесса, включая местные исполнительные органы, коммунальные предприятия и организации по обслуживанию жилых домов, - сказал Абилкаир Байпаков, аким города.

По информации ГКП «КЖСА», ведутся ремонтные работы на выявленных дефектах в ходе гидравлических испытаний.

 С 11 по 13 октября были проведены гидравлические испытания тепловых сетей. Сотрудниками коммунального предприятия оперативно устраняются выявленные в ходе испытаний дефекты. Аварийные бригады и техника находятся в полной готовности, - сказал представитель ГКП «КЖСА».

По итогам совещания аким города объявил строгий выговор руководителям городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и городской жилищной инспекции в связи с задержкой паспорта акта готовности к отопительному сезону некоторых жилых домов.

Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон 2024-2025 годов начнется в Жанаозене 15 октября. Помимо этого, филиал республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Мангистауской области предоставил прогноз погоды с 15 по 17 октября. На северо-востоке региона ожидается похолодание до -5°С. В Актау температура воздуха в эти дни не опустится ниже нуля. 

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