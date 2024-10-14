Отопительный сезон в Жанаозене начнется 15 октября

На странице единого контакт-центра «109» в Instagram опубликовали информацию, согласно которой отопительный сезон 2024-2025 годов начнется в Жанаозене 15 октября.

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В Жанаозене отопительный сезон начнется 15 октября.

По информации единого контакт-центра «109», в первую очередь отоплением будут обеспечены автономные тепловые котлы социальных объектов (школы, детские сады, больницы), а также многоквартирные дома. Монтаж отопления всех объектов города будет осуществляться поэтапно.

В настоящее время линии центрального отопления заливаются водой и вводят их в циркуляцию. В Актау же гидравлические испытания планируют закончить 15 октября, после чего начнется поэтапное подключение к теплу, - пояснили в контакт-центре.

Там же сообщили, что в случае, если горожане стали свидетелями порыва теплосетей, то им следует незамедлительно сообщать в службу «109».

Звонок на «109» бесплатный - как с городского, так и с мобильного телефона. Действует WhatsApp номер +7 777 1091090. Напоминаем, что мы работаем круглосуточно и без перерыва на обед, - добавили в контакт-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что с 11 по 13 октября со стороны ТОО «МАЭК», ГКП «КЖСА» и обслуживающих организаций совместно были проведены гидравлические испытания тепловых сетей, в результате которых на местах выявленных порывов проводятся ремонтные работы.