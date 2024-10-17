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17.10.2024, 11:25

Автомобили-двойники в Актау: что грозит виновным?

Общество 0 1 364 Александр Рыжих

Про ситуацию с двойниками автомобилей двух жителей Актау высказался адвокат Айбек Суюндуков. По его словам, в данном случае усматриваются признаки уголовного правонарушения, виновному в котором может грозить наказание в виде лишения свободы на два года.

Иллюстративное фото с сайта pixabay
Иллюстративное фото с сайта pixabay

Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснениями по поводу проблемы с автомобилями-двойниками к местному адвокату Айбеку Суюндукову. Он в первую очередь отметил, что данная ситуация имеет признаки уголовного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена в статье 386 («Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

- Одним из поводов к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно - заявление физического лица и сообщения в масс-медиа и на онлайн-платформах. То есть, либо правоохранительный орган самостоятельно, на основании публикации в масс-медиа и на онлайн-платформах возбуждает уголовное дело, либо добросовестный владелец с целью защиты нарушенных прав обращается в правоохранительный орган с заявлением о возбуждении уголовного дела установленного образца*, - пояснил Айбек Суюндуков.

Для справки: *В соответствии с частью 3 статьи 180 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, порядок приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также порядок ведения Единого реестра досудебных расследований определяются Генеральным прокурором Республики Казахстан. В качестве шаблона для заявления, необходимо использовать приложение 5  Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований утвержденных Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89.

Помимо этого, в рамках осуществления досудебного расследования, лицо, его осуществляющее, самостоятельно либо по ходатайству заинтересованной стороны назначает соответствующие экспертизы.

- При этом, особое внимание должно быть уделено судебно-экспертному трасологическому исследованию, а именно на вопросы, поставленные перед экспертом. Результаты экспертиз помогут органу, ведущему досудебное расследование, установить фактические данные, имеющие значение для дела, - подчеркнул адвокат.

Он также отметил, что санкция статьи 386 УК РК предусматривает пять альтернативных видов наказаний:

- штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей;
- исправительные работы в том же размере;
- общественные работы на срок до шестисот часов;
- ограничение свободы на срок до двух лет;
- лишение свободы на тот же срок.

- Стоит знать, что лицу, совершившему уголовное правонарушение, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых уголовных правонарушений. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное уголовное правонарушение назначается лишь в случае, если менее строгий его вид не сможет обеспечить достижение целей наказания, - добавил Айбек Суюндуков.

Для справки: Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков:

- не связан с определенной ситуацией, сложившейся у жителей Мангистауской области, чьи ситуации привязаны гиперссылкой к настоящей статье (публикации);
- не представляет интересов лиц, чьи ситуации привязаны гиперссылкой к настоящей статье (публикации);
- не осведомлен, о ком именно идет речь в статьях, привязанных гиперссылкой к настоящей статье (публикации);
- предоставил комментарий, основанный на действующем законодательстве, имеющем силу на момент опубликования настоящей статьи (публикации).

Напомним, в сентябре этого года Сергей Федоров, житель Актау рассказал историю о том, как он лишился права управлять своим автомобилем из-за того, что в другом городе Казахстана у машины появился «двойник». Позже представитель Сергея Федорова, столкнувшегося с проблемой машин-двойников, Ажар Абдил рассказала, что в антикоррупционную службу Улытауской области направлено заявление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц управления полиции (УП) Жезказгана. 

Позже стало известно, что у автомобиля еще одного жителя Актау обнаружился «двойник»-южанин. 

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