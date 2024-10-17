Отопления нет! Жителей Актау просят проявить терпение и понимание

В акимате города обратились к жителям 32В микрорайона с разъяснением о том, почему в их квартирах нет отопления.

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По информации пресс-службы городской администрации, ведется ремонт котельной, расположенной в 32В микрорайоне, которая находится на балансе отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау.

Внутри котельной установлено три агрегата. В настоящее время ведутся работы по монтажу одного из них, тогда как две другие установки уже доставлены в город.

«Согласно условиям договора, данные работы должны быть полностью завершены к концу октября. Со стороны заказчика были предъявлены требования к подрядной организации о завершении работ в кратчайшие сроки. В связи с этим просим жителей 32В микрорайона с пониманием отнестись к проводимым работам, - сказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жанболат Жакыпов.

Если исполнитель не сможет удовлетворить просьбу заказчика, то отопление в 12-ти домах жителей 32В микрорайона появится не раньше конца октября.

Впрочем, похвастаться теплыми батареями в Актау могут сегодня лишь единицы. Чат акимата Мангистауской области «разрывается» от гневных сообщений и требовании включить отопление и воду.

В КЖСА сообщают, что после проведения гидравлических испытаний выявлено более 70 прорывов, и работы по их устранению продолжаются.

Еле теплыми батареями «похвастались» жители 1 микрорайона. Редакции lada.kz также известно, что к отоплению подключены дома в 26 микрорайоне.

Устав ругаться в чате акимата, жители региона проявляют креатив и наглядно показывают, как выглядит их уровень доверия к власти.