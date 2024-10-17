18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.24
529.34
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
17.10.2024, 16:23

Отопления нет! Жителей Актау просят проявить терпение и понимание

Общество 0 3 134 Наталья Вронская

В акимате города обратились к жителям 32В микрорайона с разъяснением о том, почему в их квартирах нет отопления. 

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

По информации пресс-службы городской администрации, ведется ремонт котельной, расположенной в 32В микрорайоне, которая находится на балансе отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау.

Внутри котельной установлено три агрегата. В настоящее время ведутся работы по монтажу одного из них, тогда как две другие установки уже доставлены в город.

«Согласно условиям договора, данные работы должны быть полностью завершены к концу октября. Со стороны заказчика были предъявлены требования к подрядной организации о завершении работ в кратчайшие сроки. В связи с этим просим жителей 32В микрорайона с пониманием отнестись к проводимым работам, - сказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жанболат Жакыпов.

Если исполнитель не сможет удовлетворить просьбу заказчика, то отопление в 12-ти  домах жителей 32В микрорайона появится не раньше конца октября.

Впрочем, похвастаться теплыми батареями в Актау могут сегодня лишь единицы. Чат акимата Мангистауской области «разрывается» от гневных сообщений и требовании включить отопление и воду.

В КЖСА сообщают, что после проведения гидравлических испытаний выявлено более 70 прорывов, и работы по их устранению продолжаются.

Еле теплыми батареями «похвастались» жители 1 микрорайона. Редакции lada.kz также известно, что к отоплению подключены  дома в  26 микрорайоне.

Устав ругаться в чате акимата, жители региона проявляют креатив и наглядно показывают, как выглядит их уровень доверия к власти.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!