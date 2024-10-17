Ремонт в авральном режиме: обслуживающие компании о ситуации с отоплением в Актау

Организации по обслуживанию жилых домов в Актау рассказали о том, что их работниками проводится ремонт прорывов в трубопроводах, передает пресс-служба акимата города.

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В Актау в целях теплоснабжения работниками коммунальной сферы проводится ремонт прорывов в трубопроводах. Об этом сообщила директор ТОО «Каспий дом» Роза Баршагулова.

Представитель управляющей компании по обслуживанию жилых домов предоставила информацию о ситуации с отоплением в 3А микрорайоне. По ее словам, в некоторых квартирах жилых домов возникают проблемы с образованием воздушных пробок в радиаторах, что затрудняет циркуляцию теплоснабжения.

«Специалисты управляющих компаний по обслуживанию жилых домов проводят работы по удалению воздушных пробок из радиаторов. В некоторых жилых домах сотрудники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» занимаются ремонтом неисправностей в трубопроводах, чтобы восстановить нормальную подачу тепла. Тепло поэтапно подается в микрорайоны, - рассказала директор ТОО «Каспий дом» Роза Баршагулова.

С аналогичными и другими проблемами сталкиваются и другие обслуживающие организации. Лишь единичные дома сегодня, 17 октября, получают отопление. Некоторых жителей предупредили о том, что подача тепла будет не раньше конца октября. Ранее коммунальщики сообщили о 70 прорывах, обнаруженных после гидравлических испытаний.