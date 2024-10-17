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17.10.2024, 18:20

Есть ли отопление в больницах Мангистау

Общество 0 2 102 Лиана Рязанцева

Редакция Lada.kz решила выяснить, обеспечены ли медицинские учреждения города отоплением. В управлении здравоохранения региона прокомментировали ситуацию с теплоснабжением, предоставив информацию о подключении медицинских объектов к системе отопления.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

По данным управления здравоохранения региона, в настоящее время тепло подключено к областному центру матери и ребенка, областной Станции скорой помощи, областному Центру крови, областной инфекционной больнице.

На данный момент отопление подключают ко второй городской поликлинике Актау, областной многопрофильной больнице, областной многопрофильной детской больнице. Также сегодня будет последовательно подключаться отопление к областному центру фтизиопульмонологии, областному кожно-венерологическому диспансеру, областному центру психического здоровья. В поликлиниках тоже по графику включается тепло, - рассказали в управлении здравоохранения области.

В управлении также отметили, что во всех районных больницах также есть отопление.

Редакция Lada.kz также ожидает информацию от ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и городского отдела образования о наличии отопления в детских садах и школах города.

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