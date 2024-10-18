Стоимость парковки в аэропорту Актау стала поводом для расследования

Антимонопольный департамент Мангистау начал расследование деятельности автопарковки, расположенной на территории пассажирского терминала международного аэропорта Актау. Основанием послужило повышение стоимости парковки, сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

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По данным ведомства, стоимость парковки за пребывание свыше 15 минут составила 500 тенге, и, возможно, явилась существенной, так как при въезде в аэропорт образовывались скопления автотранспортных средств.

Сложившаяся ситуация вынудила водителей нарушать правила дорожного движения, в связи с чем последние привлекались к административной ответственности, поскольку при въезде в аэропорт стоит знак, запрещающий остановку автотранспортных средств. Вышеизложенные обстоятельства явились поводом для порождения протестного настроения среди водителей, и концессионер в лице АФ ТОО «АТМ Grup», имея оборудованную инфраструктуру с обширной территорией, не создает благоприятные условия для посетителей и не предпринимает меры по урегулированию ситуации, - рассказали в ведомстве.

В антимонопольном департаменте региона отметили, что автостоянка передана в аренду частному лицу в целях развития конкуренции на основании договора концессии. Это вызывало определённые сомнения антимонопольного ведомства.

К примеру, процесс передачи автопарковки в аренду проведен без каких-либо конкурсных процедур, которые предоставили бы равные возможности для потенциальных арендаторов, и срок договора аренды автопарковки составил более 10 лет. Таким образом, нарушены основные принципы концессии о свободной конкуренции и ограничена конкуренция на длительный срок. Стоит отметить, что оборудованная инфраструктура автопарковки на момент передачи в аренду функционировала надлежащим образом и не требовала вложений финансовых средств со стороны арендатора, - заявили в антимонопольном департаменте региона.

В ведомстве рассказали, что из-за возможного лоббирования интересов или отсутствия должного контроля ответственных лиц ранее на первой линии пассажирского терминала был установлен блокиратор дорог с шипами и беспрепятственный въезд (проезд) составлял 2000 тенге. Таким образом, у антимонопольного департамента региона есть основания полагать, что деятельность направлена исключительно для извлечения сверхприбыли путем взимания денежных средств с населения, пользующихся услугами аэропорта.

В настоящее время анализируется деятельность ТОО АФ ТОО «АТМ Grup» и изучается договор концессии, заключенный с акиматом Мангистауской области. В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе внесено обязательное для исполнения предписание о расторжении или изменении норм договора концессии, - заключили в ведомстве.

Для справки:

Договор концессии - письменное соглашение между концедентом и концессионером, определяющий права, обязанности и ответственность сторон.

Концессия - деятельность, направленная на создание (реконструкцию) и эксплуатацию объектов концессии, осуществляемая за счет средств концессионера или на условиях софинансирования концедентом.

Концедент - один или несколько государственных органов Республики Казахстан, действующих от имени Республики Казахстан или Правительства Республики Казахстан, заключающих договор концессии в соответствии с настоящим Законом, либо местный исполнительный орган Республики Казахстан, заключающий договор концессии в соответствии с Законом от имени административно-территориальной единицы (область, или город республиканского значения, или столица).

Концессионер - заключившее договор концессии физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, и (или) юридическое лицо, за исключением государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора.