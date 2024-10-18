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18.10.2024, 09:51

Стоимость парковки в аэропорту Актау стала поводом для расследования

Общество 0 8 713 Лиана Рязанцева

Антимонопольный департамент Мангистау начал расследование деятельности автопарковки, расположенной на территории пассажирского терминала международного аэропорта Актау. Основанием послужило повышение стоимости парковки, сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

фото aktau_airport_official
фото aktau_airport_official

По данным ведомства, стоимость парковки за пребывание свыше 15 минут составила 500 тенге, и, возможно, явилась существенной, так как при въезде в аэропорт образовывались скопления автотранспортных средств.

Сложившаяся ситуация вынудила водителей нарушать правила дорожного движения, в связи с чем последние привлекались к административной ответственности, поскольку при въезде в аэропорт стоит знак, запрещающий остановку автотранспортных средств. Вышеизложенные обстоятельства явились поводом для порождения протестного настроения среди водителей, и концессионер в лице АФ ТОО «АТМ Grup», имея оборудованную инфраструктуру с обширной территорией, не создает благоприятные условия для посетителей и не предпринимает меры по урегулированию ситуации, - рассказали в ведомстве.

В антимонопольном департаменте региона отметили, что автостоянка передана в аренду частному лицу в целях развития конкуренции на основании договора концессии. Это вызывало определённые сомнения антимонопольного ведомства.

К примеру, процесс передачи автопарковки в аренду проведен без каких-либо конкурсных процедур, которые предоставили бы равные возможности для потенциальных арендаторов, и срок договора аренды автопарковки составил более 10 лет. Таким образом, нарушены основные принципы концессии о свободной конкуренции и ограничена конкуренция на длительный срок. Стоит отметить, что оборудованная инфраструктура автопарковки на момент передачи в аренду функционировала надлежащим образом и не требовала вложений финансовых средств со стороны арендатора, - заявили в антимонопольном департаменте региона.

В ведомстве рассказали, что из-за возможного лоббирования интересов или отсутствия должного контроля ответственных лиц ранее на первой линии пассажирского терминала был установлен блокиратор дорог с шипами и беспрепятственный въезд (проезд) составлял 2000 тенге. Таким образом, у антимонопольного департамента региона есть основания полагать, что деятельность направлена исключительно для извлечения сверхприбыли путем взимания денежных средств с населения, пользующихся услугами аэропорта. 

В настоящее время анализируется деятельность ТОО АФ ТОО «АТМ Grup» и изучается договор концессии, заключенный с акиматом Мангистауской области. В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе внесено обязательное для исполнения предписание о расторжении или изменении норм договора концессии, - заключили в ведомстве.

 Для справки:

Договор концессии - письменное соглашение между концедентом и концессионером, определяющий права, обязанности и ответственность сторон.

Концессия - деятельность, направленная на создание (реконструкцию) и эксплуатацию объектов концессии, осуществляемая за счет средств концессионера или на условиях софинансирования концедентом.

Концедент - один или несколько государственных органов Республики Казахстан, действующих от имени Республики Казахстан или Правительства Республики Казахстан, заключающих договор концессии в соответствии с настоящим Законом, либо местный исполнительный орган Республики Казахстан, заключающий договор концессии в соответствии с Законом от имени административно-территориальной единицы (область, или город республиканского значения, или столица).

Концессионер - заключившее договор концессии физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, и (или) юридическое лицо, за исключением государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
"при въезде в аэропорт стоит знак, запрещающий остановку автотранспортных средств" . Вопрос: кто и зачем его туда поставил? На безопасность он в том месте не влияет, зато понуждает автовладельцев заезжать на стоянку, а это прямая выгода вля её владельцев. Нужно рассмотреть правомерность установки этого знака. Лично я никогда из принципа не платил на нашей аэропортовской стоянке. Заезжал, брал талон, заводил родню с багажом в здание аэровокзала, возвращался в машину, выезжал, ставил машину на пустыре за гостиницей, пешком возвращался назад в здание аэровокзала, сажал родню в самолет, пешком возвращался к машине. Чувство того что я не стал "вкладчиком в их сберкассе" перевешивало все искусственные неудобства
19.10.2024, 05:58
Базелик
Базелик
Парковка для инвалидов I и II групп в аэропорту бесплатная на всей территории РК. Но я так понимаю что в Актау это не работает, т.к при выезде всегда требуют оплату.
18.10.2024, 12:40
velldr
velldr
Продлите бесплатное время до 1 часа. За 15 минут невозможно проводить человека. Скажем, я провожаю маму или жену. Мне нужно помочь донести чемоданы до стойки регистрации. Для этого нужно дойти с парковки до здания аэропорта, пройти зону контроля на входе, дойти до стойки регистрации. На всех этапах, как правило, есть очередь. В итоге как ни старайся, за 15 минут успеть не реально. Получается что нам не предоставили выбора, а вынуждают платить за несуществующий сервис. В чем заключается сервис? В том что парковка заасфальтирована, а не просто грунтовая? То что ночью есть освещение? Я не уверен что это является основанием для взимания денег. Ладно бы у нас был огромный мегаполис и парковка была бы занята полностью круглосутрчно и потребовалось бы ввести какие то ограничения на въезд. Или рядом бы располагались другие объекты, приезжая в которые, люди бы парковались возле аэропорта и занимали места. Но нет, у нас, сравнительно, маленький город и у людей нет каких либо причин там парковаться кроме как проводить своих пассажиров. Явная работа для антимонопольщиков. Даже не стесняйтесь ребята......по полной.
18.10.2024, 07:32
fox1167
fox1167
"стоимость парковки за пребывание свыше 15 минут составила 500 тенге"---Офигели! Было бы за что---не жалко! Но здесь- За что? Проделал эксперитент: заехал, запарковался, поставил машину на сигнализацию и стал пинать её по колёсам... Сигнализация надрывается, но из их кормушки так никто и не вышел взглянуть в чём дело. За что платить?
18.10.2024, 06:30
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