Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 18 октября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб сведения о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также, в каких микрорайонах подключили отопление.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 18 октября, планируется отключение электроэнергии в 7 микрорайоне.

С 9:00 до 12:30 под ограничением участок № 12 «Каспиан Хост Танхаус».

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в ЖК «Три Короны».

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:

- 14 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16,17,18, детский сад;

- 5 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14;

- 11 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 5,12, школа №4 и здание «Х-СОМ».

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов на теплотрубопроводах в следующих микрорайонах: 2, 3Б, 4, 5, 7, 11А, 14, 15, 27.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают из следующих микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27, 28, 28А, 29, 34.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.