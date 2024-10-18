В Актау планируют построить новую штрафстоянку

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявил конкурс о разработке проектно-сметной документации строительства штрафстоянки в Актау.

фото из архива Lada.kz

На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что государственное учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» объявило тендер на услуги по разработке проектно-сметной документации строительства штрафстоянки в Актау.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказали, что новую штрафстоянку планируют построить в районе автоЦОНа.

Запланировано строительство новой штрафстоянки для увеличения количества парковочных мест. В настоящее время ведутся работы по оформлению земельного участка, а также объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. После завершения строительства планируется закрыть старую штрафстоянку и полностью перенести её на новое место, - рассказали в городском отделе.

Согласно документу, власти готовы выплатить за разработку ПСД 10 639 501 тенге.

Ранее автовладельцы жаловались, что существующая штрафстоянка в 11А микрорайоне почти переполнена, и к тому же она портит городской облик.