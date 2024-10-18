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18.10.2024, 11:23

В Мангистау скончался заслуженный нефтяник Республики Казахстан

Общество 0 2 621 Лиана Рязанцева

На 90-м году жизни скончался заслуженный нефтяник СССР и Республики Казахстан, инженер-геолог Адиль Мулдашович Нурманов.

Адиль Мулдашович Нурманов. Фото предоставили его родные
Адиль Мулдашович Нурманов. Фото предоставили его родные

Заслуженный первооткрыватель месторождений Узень (1961) Жетыбай (1961), Северный Бозашы (1974), Каражанбас (1974), Каламкас (1985), а также их спутников (месторождения: Тенге, Карамандыбас, Дунга, Еспелесай, Каракудук и.т.д.) Адиль Мулдашович Нурманов ушел из жизни вчера, 17 октября.

Он родился 5 ноября 1934 года в селе Шетпе в Мангистауском районе.

В 1957 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова.

Трудовой путь Адиля Мулдашовича Нурманова

С 1959 по 1961 годы был руководителем тематической партии «ТРЕСТА МНГР».

С 1961 по 1994 годы работал главным геологом геолого-поисковой партии, начальником Мангишлакской геофизической экспедиции.

С 1994 по 1999 годы был президентом АО «Мангистауской геофизической экспедиции».

В 1999 году вышел на заслуженный отдых.

Его многолетний труд отмечен государственными наградами:

- орден Трудового Красного Знамени - высшая государственная награда СССР за значительный вклад в освоение нефтегазовых месторождений и развитие нефтяной промышленности СССР и Казахской ССР (13 мая 1980 года);

- медаль «Отличник разведки недр СССР» (7 февраля 1980 года);

- медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);

- медаль «За заслуги в разведке недр СССР» (1970);

- медаль «Первооткрыватель месторождения» (1984);

- медаль «Первооткрыватель месторождения» (1985);

- медаль «Ветеран труда» (1985);

- медаль «Қазақстан мұнайына 100 жыл» (1999);

- медаль «40 лет месторождении Озен» (2004);

- Почетный разведчик недр Республики Казахстан (3 ноября 2004);

- Почётный гражданин города Актау;

- Почетный гражданин Мангиста́уской о́бласти Республики Казахстан;

- медаль «За внесенный вклад в развитие нефтегазовой отрасли Мангистауской области / Маңғыстау обласының мұнай газ кешенінің дамуына қосқан үлесі үшін курмет белгісімен марапатталды» (2011 г.);

- медаль «Казахстанской нефти 120 лет» (2019 г.);

- медаль «Казахстанской нефти 100 лет»;

- медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» (2015 г.);

- медаль от имени президента РФ «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» (2020 г.);

- медаль «За внесенный вклад в развитие Мангистауской области» (2013 г.);

- медаль «Мангистаугеологии 50 лет» (2007 г.);

- медаль «Мангистауской области 35 лет»;

- медаль «25 лет месторождению Каражанбас» (2005 г.);

- медаль «За внесенный вклад в развитие нефтегазовой отрасли» (2014 г.);

- медаль «30 лет месторождению Каражанбас» (2010 г.);

- медаль «KAZENERGY в знак признания и поощрения за трудовые и профессиональные заслуги в развитие нефтегазового и энергетического комплекса Р.К» (2019 г..).

Прощание пройдет 19 октября в 10:00 по адресу: 26 микрорайон, дом 32, квартира 3.

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