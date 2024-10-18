В Мангистау скончался заслуженный нефтяник Республики Казахстан

На 90-м году жизни скончался заслуженный нефтяник СССР и Республики Казахстан, инженер-геолог Адиль Мулдашович Нурманов.

Адиль Мулдашович Нурманов. Фото предоставили его родные

Заслуженный первооткрыватель месторождений Узень (1961) Жетыбай (1961), Северный Бозашы (1974), Каражанбас (1974), Каламкас (1985), а также их спутников (месторождения: Тенге, Карамандыбас, Дунга, Еспелесай, Каракудук и.т.д.) Адиль Мулдашович Нурманов ушел из жизни вчера, 17 октября.

Он родился 5 ноября 1934 года в селе Шетпе в Мангистауском районе.

В 1957 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова.

Трудовой путь Адиля Мулдашовича Нурманова

С 1959 по 1961 годы был руководителем тематической партии «ТРЕСТА МНГР».

С 1961 по 1994 годы работал главным геологом геолого-поисковой партии, начальником Мангишлакской геофизической экспедиции.

С 1994 по 1999 годы был президентом АО «Мангистауской геофизической экспедиции».

В 1999 году вышел на заслуженный отдых.

Его многолетний труд отмечен государственными наградами:

- орден Трудового Красного Знамени - высшая государственная награда СССР за значительный вклад в освоение нефтегазовых месторождений и развитие нефтяной промышленности СССР и Казахской ССР (13 мая 1980 года);

- медаль «Отличник разведки недр СССР» (7 февраля 1980 года);

- медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);

- медаль «За заслуги в разведке недр СССР» (1970);

- медаль «Первооткрыватель месторождения» (1984);

- медаль «Первооткрыватель месторождения» (1985);

- медаль «Ветеран труда» (1985);

- медаль «Қазақстан мұнайына 100 жыл» (1999);

- медаль «40 лет месторождении Озен» (2004);

- Почетный разведчик недр Республики Казахстан (3 ноября 2004);

- Почётный гражданин города Актау;

- Почетный гражданин Мангиста́уской о́бласти Республики Казахстан;

- медаль «За внесенный вклад в развитие нефтегазовой отрасли Мангистауской области / Маңғыстау обласының мұнай газ кешенінің дамуына қосқан үлесі үшін курмет белгісімен марапатталды» (2011 г.);

- медаль «Казахстанской нефти 120 лет» (2019 г.);

- медаль «Казахстанской нефти 100 лет»;

- медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» (2015 г.);

- медаль от имени президента РФ «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» (2020 г.);

- медаль «За внесенный вклад в развитие Мангистауской области» (2013 г.);

- медаль «Мангистаугеологии 50 лет» (2007 г.);

- медаль «Мангистауской области 35 лет»;

- медаль «25 лет месторождению Каражанбас» (2005 г.);

- медаль «За внесенный вклад в развитие нефтегазовой отрасли» (2014 г.);

- медаль «30 лет месторождению Каражанбас» (2010 г.);

- медаль «KAZENERGY в знак признания и поощрения за трудовые и профессиональные заслуги в развитие нефтегазового и энергетического комплекса Р.К» (2019 г..).

Прощание пройдет 19 октября в 10:00 по адресу: 26 микрорайон, дом 32, квартира 3.