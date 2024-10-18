За ложный вызов Скорой житель Актау заплатит 80 тысяч тенге

Житель Актау ради шутки вызвал бригаду Скорой помощи. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 80 000 тенге. Подробности рассказали в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

фото из архива Lada.kz

Инцидент произошел 14 октября. На пульт «103» поступил вызов от жителя города Актау, сообщившего о приеме большого количества медикаментов.

Когда бригада скорой помощи выехала на вызов, житель сообщил, что позвонил с целью устроить «пранк», - рассказали в пресс-службе медучреждения.

В связи с этим вызов был зарегистрирован как ложный, согласно статье 438 Кодекса РК об административных правонарушениях. За заведомо ложный вызов спецслужб на жителя города Актау наложен штраф в размере 80 000 тенге.

