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18.10.2024, 15:16

Жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие отопления

Общество 0 2 164 Лиана Рязанцева

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов массово продолжают жаловаться на отсутствие отопления.

Фото news312.kg
Фото news312.kg

Сегодня, 18 октября, жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие отопления в Телеграм-чате акимата Мангистауской области.

 

На отсутствие тепла в квартирах жалуются жители 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18А, 19, 26, 27, 28, 28А, 29, 32А, 34 микрорайонов.

 

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области представители ГКП «КЖСА» сообщили, что проводятся наладочные работы тепловых сетей.

Уважаемые жители города Актау! Со стороны ГКП «КЖСА» проводятся наладочные работы тепловых сетей и в местах выявленных порывов в результате гидравлических испытаний проводятся ремонтные работы. Также со стороны обслуживающих организации проводятся работы по открытию и наладке тепловых узлов. Просим отнестись с пониманием, так как в летний период со стороны подрядных организации проводились работы по реконструкции магистральных тепловых сетей, трубопровод был пустой, необходимо немного времени для восстановления циркуляции на тепловых сетях. Во все жилые дома будет подано теплоснабжение, - говорится в сообщении.

Напомним, реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау длится уже пять месяцев. С 1 мая 2024 года весь областной центр остался без горячей воды. В целях предоставления качественных коммунальных услуг в текущем году обновляется 11,3 километра магистральных инженерных сетей. Работы проводит компания «Алматыинжстрой».

Теплом город чиновники обещали обеспечить 15 октября. Также был предоставлен график подачи отопления.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
motor
motor
Ситуация все хуже и хуже надо признаться, ауруын жасырган оледи
18.10.2024, 15:29
Kain-Livesy
Kain-Livesy
а нормального ответа так и не дают. На каком участке что делают - не понятно. Какой микрорайон сейчас пытаются подключить - не ясно. По городу когда едешь постоянно были раскопанные ямы, куча труб, и работают три человека на весь город.
18.10.2024, 10:39
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