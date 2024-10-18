Более 200 млн тенге потратит акимат Актау на контейнеры для сортировки мусора

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на приобретение устройств металлических ограждений для мусорных контейнеров твердых бытовых отходов в количестве 150 штук. Сумма тендера составила 200 892 857 тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Фото предоставили в отделе ЖКХ

Конкурс на приобретение устройств металлических ограждений для мусорных контейнеров твердых бытовых отходов объявлен 4 октября на сайте государственных закупок Республики Казахстан. Сумма тендера составила 200 892 857 тенге.

Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства». Срок окончания приема заявок – 21 октября 2024 года.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что по городу планируется установить 150 конструкций, в каждой из которых будет размещено по пять контейнеров для сортировки мусора.

Эти контейнеры наземного закрытого типа специально разработаны, чтобы предотвращать разлет мусора в ветреную погоду. Места для установки конструкций для сбора и хранения твердых бытовых отходов (ТБО) еще не определены, - отметили в отделе ЖКХ.

Согласно технической спецификации, подрядчик должен будет изготовить устройство контейнерных площадок из металлического листа и профильных труб с раздельным сбором ТБО. Обеспечить перемещение существующих мусорных контейнеров для доступного их обслуживания. Демонтировать имеющиеся кирпичные ограждения. Сделать бетонный фундамент. Устройство бетонного фундамента произвести с согласованием места заказчиком. Предусмотреть пандус для спуска контейнеров.

Сборку металлоконструкции произвести согласно эскизу и с полным проваром швов согласно техспецификаци. Секции для раздельного мусора должны быть разделены (отдельно для пластика, стекла и бумаги). Секции для твердых бытовых отходов должны быть сборно-разборными. В зависимости от площадки может быть установлено от 2 до 6 секций для контейнеров с твердыми бытовыми отходами. Каждая секция должна быть подписана согласно ее предназначениям на казахском и русском языках. Отсек для бумаги должен быть оборудован системой пожаротушения. Каждая мусорная площадка включает в себя производство и установку металлических мусорных контейнеров, объемом 1.1 м3, евро-стандарта согласно техспецификации, по одному в каждый отсек для сбора твердых бытовых отходов. Гарантийный срок – 2 года после подписания акта рабочей комиссий, - говорится в техспецификации.

Ранее Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на приобретение гидравлической системы подземного сбора и хранения ТБО в количестве 10 штук. Сумма тендера составила 44 285 710 тенге.