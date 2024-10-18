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18.10.2024, 15:18

Более 200 млн тенге потратит акимат Актау на контейнеры для сортировки мусора

Общество 0 1 825 Лиана Рязанцева

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на приобретение устройств металлических ограждений для мусорных контейнеров твердых бытовых отходов в количестве 150 штук. Сумма тендера составила 200 892 857 тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Фото предоставили в отделе ЖКХ
Фото предоставили в отделе ЖКХ

Конкурс на приобретение устройств металлических ограждений для мусорных контейнеров твердых бытовых отходов объявлен 4 октября на сайте государственных закупок Республики Казахстан. Сумма тендера составила 200 892 857 тенге.

Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства». Срок окончания приема заявок – 21 октября 2024 года.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что по городу планируется установить 150 конструкций, в каждой из которых будет размещено по пять контейнеров для сортировки мусора.

Эти контейнеры наземного закрытого типа специально разработаны, чтобы предотвращать разлет мусора в ветреную погоду. Места для установки конструкций для сбора и хранения твердых бытовых отходов (ТБО) еще не определены, - отметили в отделе ЖКХ.

Согласно технической спецификации, подрядчик должен будет изготовить устройство контейнерных площадок из металлического листа и профильных труб с раздельным сбором ТБО. Обеспечить перемещение существующих мусорных контейнеров для доступного их обслуживания. Демонтировать имеющиеся кирпичные ограждения. Сделать бетонный фундамент. Устройство бетонного фундамента произвести с согласованием места заказчиком. Предусмотреть пандус для спуска контейнеров.

Сборку металлоконструкции произвести согласно эскизу и с полным проваром швов согласно техспецификаци. Секции для раздельного мусора должны быть разделены (отдельно для пластика, стекла и бумаги). Секции для твердых бытовых отходов должны быть сборно-разборными. В зависимости от площадки может быть установлено от 2 до 6 секций для контейнеров с твердыми бытовыми отходами. Каждая секция должна быть подписана согласно ее предназначениям на казахском и русском языках. Отсек для бумаги должен быть оборудован системой пожаротушения. Каждая мусорная площадка включает в себя производство и установку металлических мусорных контейнеров, объемом 1.1 м3, евро-стандарта согласно техспецификации, по одному в каждый отсек для сбора твердых бытовых отходов. Гарантийный срок – 2 года после подписания акта рабочей комиссий, - говорится в техспецификации.

Ранее Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на приобретение гидравлической системы подземного сбора и хранения ТБО в количестве 10 штук. Сумма тендера составила 44 285 710 тенге.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
будет размещено по пять контейнеров для сортировки мусора. А что в Актау действует завод по переработке мусора? Или это всё для "распила" бюджетных средств? Прежде чем учить жителей сортировке мусора вы научити их не "сплёвывать" насвай на асфальт стоя на перекрестках?
19.10.2024, 03:59
Банкир
Банкир
О, как пилят!!! Любо-дорого посмотреть. А мусор, всё-равно, будет забирать одна машина.
18.10.2024, 16:25
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