Лебедей на озере Караколь снял на видео актауский блогер

Видео с лебедями на озере Караколь снял местный общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.
Блогер Азамат Сарсенбаев в своем Instagram показал на видео лебедей, прилетевших на озере Караколь.
Лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, они прилетают сюда на зимовку. В декабре и январе озеро Караколь превращается в настоящее лебединое озеро - одно из редких мест в Казахстане, где можно наблюдать столь большое количество этих птиц зимой, - говорится в описании к видео.
Напомним, в январе 2024 года Азамат Сарсенбаев снял массовый мор лебедей на озере Караколь.
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