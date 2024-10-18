Лебедей на озере Караколь снял на видео актауский блогер

Видео с лебедями на озере Караколь снял местный общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.

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Блогер Азамат Сарсенбаев в своем Instagram показал на видео лебедей, прилетевших на озере Караколь.

Лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, они прилетают сюда на зимовку. В декабре и январе озеро Караколь превращается в настоящее лебединое озеро - одно из редких мест в Казахстане, где можно наблюдать столь большое количество этих птиц зимой, - говорится в описании к видео.

Напомним, в январе 2024 года Азамат Сарсенбаев снял массовый мор лебедей на озере Караколь.