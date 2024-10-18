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18.10.2024, 17:16

Погоня на Каспии: на видео кадры сериала «По синим волнам»

Общество 0 1 706 Лиана Рязанцева

В пресс-службе Пограничной службы региона сообщили, что выяснили, что данное видео было снято во время съемок сериала «По синим волнам».

Кадр видео
Кадр видео

В пресс-службе Пограничной службы региона сообщили корреспонденту Lada.kz, что им удалось установить дату съемки видео, которое распространяется в социальных сетях.

Видео было снято в прошлом году во время съемок сериала «По синим волнам», - заявили в  в пресс-службе.

Напомним, видео преследования нарушителей появилось в Сети вчера, 17 октября, на странице «112» в Instagram.

На видео видно, как правонарушители на лодке пытаются скрыться от пограничников на Каспийском море. Правонарушители на высокой скорости ловко маневрируют, одновременно снимая погоню от первого лица.

В 2023 году сериал про казахстанских морпехов сняли в Мангистау. Съемки проходили в Актау и Баутино, съемочная команда захватила территории мыса Жыгылган и Тюпкараганского маяка. Сериал сняли для телеканала «Астана ТВ» по заказу Министерства культуры и информации Казахстана.

 

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