«Зебру» просят оборудовать напротив больницы в Актау

Жители Актау обратились к чиновникам с просьбой оборудовать пешеходный переход в районе универсального торгового комплекса «Заман» в 11 микрорайоне. Комментарий предоставили в Актауском городскоме отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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По мнению жителей, на участке между детской поликлиникой №2 и универсальным торговым комплексом «Заман» необходима «зебра» из-за того, что людям постоянно приходится перебегать дорогу, нарушая ПДД и рискуя своей жизнью.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в акимат. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что на указанном участке они не смогут организовать пешеходный переход, так как он расположен на подъеме.