Крысы держат в страхе жильцов высотки в Актау

Жильцы семиэтажки в центре города страдают от проблемы с грызунами в своих квартирах. В обслуживающей коммунальной организации корреспонденту Lada.kz сообщили, что примут меры.

Иллюстративное фото с сайта static.mk.ru

Ночь для жителей нескольких квартир дома №18 выдалась тревожная. В одной из них крыса спокойно орудовала прямо в мусорном ведре. Пролез грызун, как говорят люди, через открытую штробу.

Как выяснилось в разговоре с соседями, крысы побывали еще в трех квартирах.

С ПКСК «Светлана» жильцам связаться не удалось - у обслуживающей компании сегодня выходной.

Это разносчики инфекционных заболеваний, холеры, чумы. Впереди два выходных и приходится жить в страхе за себя и детей. Нужно срочно провести санитарные мероприятия. В одиночку мы не справимся, - обращается жительница дома Гульназ.

Руководство ПКСК «Светлана» корреспонденту Lada.kz подтвердило, что сегодня, 19 октября, у них выходной день.