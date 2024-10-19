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19.10.2024, 18:28

Крысы держат в страхе жильцов высотки в Актау

Общество 0 2 272 Сергей Кораблев

Жильцы семиэтажки в центре города страдают от проблемы с грызунами в своих квартирах. В обслуживающей коммунальной организации корреспонденту Lada.kz сообщили, что примут меры.

Иллюстративное фото с сайта static.mk.ru
Иллюстративное фото с сайта static.mk.ru

Ночь для жителей нескольких квартир дома №18 выдалась тревожная. В одной из них крыса спокойно орудовала прямо в мусорном ведре. Пролез грызун, как говорят люди, через открытую штробу.

Как выяснилось в разговоре с соседями, крысы побывали еще в трех квартирах.

С ПКСК «Светлана» жильцам связаться не удалось - у обслуживающей компании сегодня выходной.

Это разносчики инфекционных заболеваний, холеры, чумы. Впереди два выходных и приходится жить в страхе за себя и детей. Нужно срочно провести санитарные мероприятия. В одиночку мы не справимся, - обращается жительница дома Гульназ.

Руководство ПКСК «Светлана» корреспонденту Lada.kz подтвердило, что сегодня, 19 октября, у них выходной день.

До вчерашнего дня информация о крысах в доме №18 не поступала. В понедельник осмотрим подвалы и после предоставим информацию, - сообщили в ПКСК «Светлана».

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