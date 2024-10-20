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20.10.2024, 11:51

Ночной кортеж попал на штрафы в Актау

Общество 0 1 938 Сергей Кораблев

Полиция привлекла к ответственности участников кортежа, перебудившего жителей 18 микрорайона громкими сигналами. Видео с места событий распространилось в социальных сетях.

Кадр видео
Кадр видео

На видео несколько автомобилей разъезжают между жилых домов 18 микрорайона. Поездка сопровождается громкими сигналами. 

По информации департамента полиции Мангистауской области, среди участников кортежа выявили двоих нарушителей. Водитель Toyota Camry нарушил часть 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности). Штраф за данное нарушение составляет 5 МРП, то есть 18 460 тенге.

Второй нарушитель – водитель Hyundai Sonata. На него составлен протокол по части 1 статьи 595 КоАП РК (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки). Наказание предусматривает штраф в размере 5 МРП – 18 460 тенге.

Напомним, в апреле этого года подобная ситуация произошла со свадебным кортежем. Около двух десятков машин разъезжали в 5 микрорайоне и громко сигналили. На нарушителей были составлены 17 протоколов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
cat
cat
Что это за штрафы? На видео отчетливо слышно, какой невероятный шум издавал данный кортеж. Там и звуковые сигналы, и явное превышение допустимых выхлопов, и нарушение тишины в ночное время, а отделались такими мизерными штрафами?! Ну, тогда ожидайте, что эти же, или другие любители потусить на дорогах в ночное время, чувствуя свою безнаказанность, так и будут нарушать законы, возможно, уже под вашими окнами. А компетентность сотрудников полиции, лично у меня вызывает сомнение.
20.10.2024, 10:54
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