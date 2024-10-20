Ночной кортеж попал на штрафы в Актау

Полиция привлекла к ответственности участников кортежа, перебудившего жителей 18 микрорайона громкими сигналами. Видео с места событий распространилось в социальных сетях.

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На видео несколько автомобилей разъезжают между жилых домов 18 микрорайона. Поездка сопровождается громкими сигналами.

По информации департамента полиции Мангистауской области, среди участников кортежа выявили двоих нарушителей. Водитель Toyota Camry нарушил часть 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности). Штраф за данное нарушение составляет 5 МРП, то есть 18 460 тенге.

Второй нарушитель – водитель Hyundai Sonata. На него составлен протокол по части 1 статьи 595 КоАП РК (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки). Наказание предусматривает штраф в размере 5 МРП – 18 460 тенге.

Напомним, в апреле этого года подобная ситуация произошла со свадебным кортежем. Около двух десятков машин разъезжали в 5 микрорайоне и громко сигналили. На нарушителей были составлены 17 протоколов.