18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.04
525.98
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
20.10.2024, 15:42

«Кормит» обещаниями: на недобросовестную работу застройщика пожаловались жители Актау

Общество 0 6 221 Сергей Кораблев

Жильцы жилого комплекса «Qazyna House» в 32В микрорайоне выступили с видеообращением, в котором высказались о своих проблемах акиму области.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Строительство жилого комплекса, по словам жителей, началось в 2021 году. Застройщик ТОО «Asqar Towers» должен был сдать объект в эксплуатацию в мае 2023 года. Ремонтные работы, как уверяют люди, до сих пор не завершены. Не установлены лифты, не уложен асфальт, нет обещанной детской площадки. Люди возмущены и отсутствием мусорных контейнеров.

На текущий момент в доме около 100 заселенных квартир. Главная проблема сейчас – это отсутствие отопления. В доме не установлен котел. Люди опасаются за здоровье маленьких детей, пожилых людей и инвалидов. 

Жители уже не раз обращались к руководству ТОО «Asqar Towers» в лице Батыра Дуйсенбаева, он полтора года «кормит» их обещаниями.

Обратить внимание на проблему люди просят акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
уже не раз обращались к руководству ТОО «Asqar Towers» в лице Батыра Дуйсенбаева, он полтора года «кормит» их обещаниями. При чём тут аким? Нанимайте юриста и обращайтесь в судебном порядке, а то лапки сложили и всё,
21.10.2024, 04:44
bekenova
bekenova
Ничего не добьются, ЖК Family town , Приморск. Что только не обещал застройщик в Акимате, в Горархитектуре, так ничего и не сделал. Куда только не пишем. и в министерство и в суд, в Отыныш, везде одни отписки.
21.10.2024, 04:16
444
444
Это когда самих коснулось . А то думали котел есть и самих не коснётся.
20.10.2024, 13:46
444
444
Это когда самих коснулось . А то думали котел есть и самих не коснётся.
20.10.2024, 13:46
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Социальная помощь для пенсионеров в Казахстане: что доступно и как воспользоватьсяНовости Казахстана
26.09.2024, 18:26 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!