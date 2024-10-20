«Кормит» обещаниями: на недобросовестную работу застройщика пожаловались жители Актау

Жильцы жилого комплекса «Qazyna House» в 32В микрорайоне выступили с видеообращением, в котором высказались о своих проблемах акиму области.

Фото: кадр из видео

Строительство жилого комплекса, по словам жителей, началось в 2021 году. Застройщик ТОО «Asqar Towers» должен был сдать объект в эксплуатацию в мае 2023 года. Ремонтные работы, как уверяют люди, до сих пор не завершены. Не установлены лифты, не уложен асфальт, нет обещанной детской площадки. Люди возмущены и отсутствием мусорных контейнеров.

На текущий момент в доме около 100 заселенных квартир. Главная проблема сейчас – это отсутствие отопления. В доме не установлен котел. Люди опасаются за здоровье маленьких детей, пожилых людей и инвалидов.

Жители уже не раз обращались к руководству ТОО «Asqar Towers» в лице Батыра Дуйсенбаева, он полтора года «кормит» их обещаниями.

Обратить внимание на проблему люди просят акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая.