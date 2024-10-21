«Халтура»: ремонта футбольного поля не могут дождаться жители Актау

На компанию, установившую новую футбольную площадку, покрытие которой уже пришло в негодность, подали иск в суд. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

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Не прошло и года, как прорезиненное покрытие на футбольной площадке в 11 микрорайоне около домов №10, №11, №12 и №13 пришло в негодность. Работу компании, проводившей установку, жители назвали халтурой. Люди требуют чиновников обязать подрядчика восстановить покрытие.

В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что в настоящее время у них нет подрядной организации, которая должна заниматься содержанием объектов благоустройства, так как она участвует в судебных процессах.

После оглашения решения суда чиновники заключат новый договор и только потом будет поднят вопрос восстановления футбольного поля.

Как оказалось, компания, занявшая в конкурсе второе место, подала в суд на победителя, ссылаясь на неправильное решение. Суд удовлетворил их иск. Отдел ЖКХ в данном случае является третьей стороной и не причастен к разбирательствам.

Напомним, в прошлом году из-за порыва трубопровода коммунальщики убрали с нового футбольного поля половину резинового покрытия, ворота и сняли ограждения. Позже жители жаловались, что «реабилитация» футбольного поля затянулась.