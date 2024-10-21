Новый пешеходный переход появился между 27 и 28 микрорайонами Актау

В Актау, в рамках повышения безопасности пешеходов, между 27 и 28 микрорайонами оборудован новый нерегулируемый пешеходный переход, который ведёт к супермаркету «Аман», сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы ведомства

Между 27 и 28 микрорайонами обустроен новый пешеходный переход, оснащенный дополнительным освещением для повышения видимости при пересечении дороги в темное время суток.

Также нанесена разметка, установлены дорожные знаки, а на подходах к переходу уложена тротуарная плитка, - отметили в акимате.

Что касается нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного в 80 метрах от нового, в акимате сообщили, что его ликвидировали из-за утраты актуальности.