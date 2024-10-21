В вырубке живых деревьев жители Актау обвинили компанию-озеленителя

Жители 11 микрорайона выступили с возмущением, что работники ТОО «Green City Aktau» вырубают живые зеленые насаждения и бросают их у мусорных контейнеров. В компании прокомментировали произошедшее.

Фото жителей 11 микрорайона

По словам жителей дома №37, сегодня, 21 октября, несколько рабочих проводили обрезку сухостоя.

После этого люди заметили лежащие у мусорных контейнеров большие зеленые ветви. Они назвали это кощунством, обвиняя ТОО «Green City Aktau» в «ликвидации» зеленого фонда города.

Тем временем в руководстве ТОО «Green City Aktau» сообщили, что они проводят спил сухостоя по поступившим заявкам от жителей в службу «109». Сегодня проводилась вырубка сухостоя за домом №37 в 11 микрорайоне.

В компании заявили, что их работники не спиливают зеленые насаждения и не оставляют их около мусорных баков.

Работники сняли на видео брошенные ветки, указав, что они были кем-то сломаны. Но одна из ветвей была спиленной, но озеленители всячески отрицают свою причастность.

К слову, на сегодня в ТОО «Green City Aktau» поступило еще около 100 заявок на спил сухостоя.