Крыс раньше положенного срока собрались травить в Актау

На возмущения жителей домов №18 и №19 по поводу грызунов в подвалах ответили в обслуживающей организации ПКСК «Светлана».

Иллюстративное фото с сайта static.mk.ru

Жители высоток уверяют, что грызуны проникают из подвалов и орудуют у мусорных контейнеров. Они уже не раз сталкивались с этим. Снять на видео, к сожалению, не успели.

В то же время в ПКСК «Светлана» сообщили, что вчера и сегодня, 22 октября, был проведен осмотр подвалов в домах №18 и №19. Информация не подтвердилась.

Дератизация подвалов в 11 микрорайоне, как сообщили в ПКСК, проводится два раза в год. В этом году она была запланирована на первые числа ноября, но из-за поступивших жалоб травля будет проходить на этой неделе в четверг, 24 октября. Будут обработаны подвалы всех 45 домов.

Напомним, жильцы дома №18 заявили о крысах в их квартирах в минувшие выходные.