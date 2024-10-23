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23.10.2024, 16:55

Дежурный спецЦОН Актау обновил график работы

Общество 0 843 Наталья Вронская

В Актау изменился график работы дежурного спецЦОНа. С 22 октября продлевается время работы, сообщает "Правительство для граждан" в Мангистауской области.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Теперь дежурный специализированный Центр обслуживания населения  будет оказывать услуги с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00, по субботам - с 9:00 до 13:00. При этом обычный спецЦОН будет работать по прежнему графику – с 9.00 до 18.00.

 К слову, в дежурном специализированном центре обслуживания населения прием услуг по регистрации и учету транспортных средств будет осуществляться до 18.00, а выдача документов – до 20.00.

Дежурный ЦОН также работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00. Все остальные центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00.

Напомним, дежурный спецЦОН города Ақтау находится по адресу: Промышленная зона 9, участок 57.

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