Устранять прорывы в Актау направили 8 дополнительных бригад из Жанаозена

В ГКП «КЖСА» рассказали редакции lada.kz о том, как аварийные бригады проводят работы по устранению прорывов на теплопроводах. Для ускорения процессов были вызваны сотрудники из соседнего города.

фото пресс-службы акимата Актау

По данным предприятия «Каспий жылу, су арнасы», для проведения ремонтных работ были мобилизованы 8 бригад из Жанаозена, а также 27 специалистов, направленные акиматом города и 11 бригад предприятия «Каспий жылу, су арнасы».

«В настоящее время проводится замена 12 метров труб возле дома №5 во 2 микрорайоне. Кроме того, задействованы бригады для ремонта труб в 3 микрорайоне (дома №41 и №39), 15 микрорайоне (дом №19), 14 микрорайоне (дом №27), 8 микрорайоне (дом №14), 27 микрорайоне (дом №30), 29 микрорайоне (дом №23), а также возле дома №24, где был обнаружен порыв», - сообщает пресс-служба акимата города.

Ранее сообщалось о плановых отключениях тепла, электроэнергии и воды в ряде микрорайонов Актау. Многие из домов до сих пор не подключены к отоплению.