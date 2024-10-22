Устранять прорывы в Актау направили 8 дополнительных бригад из Жанаозена

В ГКП «КЖСА» рассказали редакции lada.kz о том, как аварийные бригады проводят работы по устранению прорывов на теплопроводах. Для ускорения процессов были вызваны сотрудники из соседнего города.
По данным предприятия «Каспий жылу, су арнасы», для проведения ремонтных работ были мобилизованы 8 бригад из Жанаозена, а также 27 специалистов, направленные акиматом города и 11 бригад предприятия «Каспий жылу, су арнасы».
«В настоящее время проводится замена 12 метров труб возле дома №5 во 2 микрорайоне. Кроме того, задействованы бригады для ремонта труб в 3 микрорайоне (дома №41 и №39), 15 микрорайоне (дом №19), 14 микрорайоне (дом №27), 8 микрорайоне (дом №14), 27 микрорайоне (дом №30), 29 микрорайоне (дом №23), а также возле дома №24, где был обнаружен порыв», - сообщает пресс-служба акимата города.
Ранее сообщалось о плановых отключениях тепла, электроэнергии и воды в ряде микрорайонов Актау. Многие из домов до сих пор не подключены к отоплению.
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