Меняем как перчатки! Заменой бордюров недовольны жители Актау

Жители 5 дома в 7 микрорайоне в недоумении от производимых под их окнами работ. Горожане возмущены тем, что коммунальные службы демонтируют новые, вполне пригодные для службы бордюры, сообщает lada.kz. В акимате города прокомментировали ситуацию.

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Шум техники за окном переполошил жителей 5 дома. Выглянув в окно, они заметили, что тяжелая техника выкорчевывает бордюры.

«У нас что, в городе других участков дорог нет?! Что за необходимость такая менять здесь бордюры. Им буквально несколько лет. Они могли служить еще долгие годы», - недоумевают люди.

В акимате города сообщают, что данный участок дороги относится к территории, подлежащей среднему ремонту.

«Между Актауским городским отделом пасажирского транспорта и автомобильных дорог и подрядной компанией в текущем году заключен договор на средний ремонт автомобильной дороги №12, 5А микрорайон - от памятника «Жалау Мыңбайұлы» до учреждения «Каспий жылу, су арнасы» - 23 микрорайон. Длина 2288 м. В настоящее время идут работы по демонтажу и монтажу бордюров», - сообщает актауский отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, ранее мы сообщали о жалобах жителей 22 микрорайона, которые недовольны затянувшимся ремонтом асфальта. Старое покрытие сняли еще в сентябре, а новую дорогу так и не проложили. В акимате прояснили, что данные участки взаимосвязаны одним договором и в настоящее время ведется работа по демонтажу бордюров.