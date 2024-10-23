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23.10.2024, 10:29

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 23 октября в Актау

Общество 0 4 649 Лиана Рязанцева

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о том, в каких микрорайонах отопление еще не подключено.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 23 октября, планируется отключение электроэнергии в 8 и 9 микрорайонах.

С 13:30 до 17:30 отключение электроэнергии в 8 микрорайоне, под ограничением дома №№ 4, 5, 6, 7, 8.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в 9 микрорайоне в домах №№ 9, 10, 11, 25.

Водоснабжение

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщает, что в связи с порывом в 24 микрорайоне отключена питьевая вода с 08:00 до 24:00 часов 23 октября 2024 года. Под ограничением: с 9 по 13 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, 16 микрорайон (дома №№ 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73), 17 микрорайон (дома №№ 1, 20, 21), 24 микрорайон (дома №№ 14, 16, 18), КНБ, прокуратура, городской суд.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 6 утра жители города жалуются на отключение питьевой и технической воды в 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 27, 31А, 31Б, 35, микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов.

Уважаемые жители города Актау! По всем микрорайонам теплоснабжение будет подано, по всем выявленным порывам на тепловых сетях со стороны ГКП «КЖСА» поочередно ведутся ремонтные работы, а также со стороны обслуживающих организации ведутся наладочные работы тепловых узлов. Для полного восстановления циркуляции на тепловых сетях необходимо немного времени. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим отнестись с пониманием, - написал заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов в  Телеграм-чате акимата Мангистауской области.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 6 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 2 микрорайон, дома №№ 6, 26, 61, 69;

- 3 микрорайон, дом №156А;

- 4 микрорайон, дома №№ 10, 60, 66;

-  5 микрорайон, дома №№ 14, 22;

- 7 микрорайон, дом № 16;

- 8 микрорайон, дом № 4;

- 9 микрорайон, дома №№ 4, 10, 25;

- 11 микрорайон, дома №№ 7, 20, 22, 26, 30, 33, 35, 38;

- 12 микрорайон, дома №№ 5, 6, 9, 11, 21, 21А, 24, 56, 64, 65, 67, 68;

- 13 микрорайон, дома №№ 10, 13А, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28А, 28Б, 37, 44, 46, 48, 52А;

- 14 микрорайон, дома №№ 2, 3, 6, 7, 9, 11, 27, 28, 31, 32;

- 15 микрорайон, дома №№ 2, 37, 46, 53, 54;

- 16 микрорайон, дома №№ 63, 77;

- 17 микрорайон, дома «№ 25, 28, 44, 91, 116;

- 18А микрорайон, дома № 2, 4 и ЖК «Премиум плаза»;

- 19 микрорайон, дома «№№ 13, 28, 31, 33;

-  20 микрорайон, дом № 36;

- 26 микрорайон, дом № 27;

-  27 микрорайон, дома №№ 2, 5, 6, 15, 24, 33, 44, 52, 53;

-  28 микрорайон, дома №№ 31, 48, 49;

-  29 микрорайон, дома №№ 8, 15, 26;

-  31А микрорайон, дома №№ 2, 3, 4, 12;

- 31Б микрорайон, дома №№ 18 и 19;

- 32А микрорайон, дома №№ 9, 29;

-  32Б микрорайон, дом № 22;

- 34 микрорайон, дом №11;

- микрорайон Шыгыс 2, дом № 379.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 2, 3, 3Б, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 29.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

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