Полезные номера телефонов для жителей Актау

В государственном коммунальном предприятии «Актауское управление электрических сетей» (ГКП «АУЭС») предоставили номера телефонов своих служб, по которым жители города могут получить необходимые услуги и информацию, связанные с электроэнергией.

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По заявкам на распломбировку и опломбировку электросчетчиков:

+7 (771) 107-54-20;

+7 (771) 079-21-17;

+7 (775) 102-26-08.

Для передачи показаний по электросчетчику:

+7 (775) 784-74-67;

+7 (705) 131-25-67.

Для уточнений по показаниям по электроэнергии:

+7 (775) 288-78-90.

Для окончательного расчета, для смены собственника:

+7 (775) 639-94-34.

В ГКП «АУЭС» отметили, что по номерам телефонов могут обращаться только физические лица.