Полезные номера телефонов для жителей Актау

В государственном коммунальном предприятии «Актауское управление электрических сетей» (ГКП «АУЭС») предоставили номера телефонов своих служб, по которым жители города могут получить необходимые услуги и информацию, связанные с электроэнергией.
По заявкам на распломбировку и опломбировку электросчетчиков:
Для передачи показаний по электросчетчику:
Для уточнений по показаниям по электроэнергии:
Для окончательного расчета, для смены собственника:
В ГКП «АУЭС» отметили, что по номерам телефонов могут обращаться только физические лица.
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