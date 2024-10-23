День Республики: будет ли проезд в автобусах бесплатным для жителей Актау?

В Актауском городском акимате рассказали, будет ли проезд в общественном транспорте бесплатным для населения в честь праздника - Дня Республики Казахстан.

Фото из архива Lada.kz

Нередко местные власти в честь той или иной праздничной даты делают проезд в автобусах для жителей Актау бесплатным.

Впереди у казахстанцев День Республики, который отмечается ежегодно 25 октября.

Корреспондент Lada.kz узнал у акимата, будут ли устраивать вышеупомянутую акцию в честь праздника. В администрации сообщили, что дарить бесплатные поездки 25 октября не планируют.

О том, как жители региона отдохнут на День Республики, читайте по ссылке.

Напомним, подобные мероприятия в Актау устраивали 8 Марта. Тогда женская половина населения могла безвозмездно пользоваться общественным транспортом.