Тепло подано в 92% жилых домов – акимат Актау

В Актауском городском акимате заявили, что по состоянию на 23 октября тепло было подано в 92% жилых домов областного центра. При этом продолжаются работы по устранению 35 порывов.

Фото: Актауский городской акимат

По данным городской администрации, порывов на магистральных тепловых сетях нет.

При этом в настоящее время ведутся ремонтные работы по устранению 35 порывов на распределительных сетях вблизи жилых домов.

В ремонтных работах задействованы восемь бригад из Жанаозена, 27 сотрудников городского акимата, а также 11 бригад предприятия «Каспий жылу, су арнасы». Всего на месте работают 110 человек и 49 единиц техники, - сообщили в акимате.

ТОО «МАЭК» подает тепло под давлением Р=8,3/3,8 т=63/50 Q=1076/959 в верхнюю часть города и Р=8,3/3,8 т=63/50 Q=1076/959 в нижнюю часть, отметили в акимате.

Износ внутригородских распределительных сетей составляет 79%. Тепло в оставшиеся дома будет подано после устранения текущих порывов, - сообщили в администрации.

Напомним, ночью 23 октября жители 39 микрорайона из-за отсутствия отопления перекрыли дорогу. Подробнее по ссылке.