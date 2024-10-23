Жители Актау перекрыли дорогу и потребовали встречу с акимом города

Скриншоты с видео 112_aktau и mangystau.today

Этой ночью жители 39 микрорайона перекрыли дорогу и потребовали, чтобы к ним приехал аким города Абилкаир Байпаков. Люди пожаловались на отсутствие отопления в их доме. По словам жильцов ЖК «Zhanaozen city», компания-застройщик кормит их обещаниями.

Мы устали от обещаний. Говорят, вот завтра дадим тепло, а мы мерзнем, дети мерзнут. Вы, наверное, сами живете в коттедже. Мы в отчаянии. Решили перекрыть дорогу, чтобы аким нас услышал, - заявила жительница дома.

Аким Абилкаир Байпаков приехал на ночное собрание жителей. Он выслушал жалобы горожан и призвал к ответу ответственные лица. Кроме этого, градоначальник попросил людей больше не перекрывать дорогу.

Аким города Актау Абилкаир Байпаков встретился с жителями 39 микрорайона. На встрече также присутствовал представитель компании-застройщика «К7 group». Жители выразили недовольство деятельностью компании-застройщика, качеством строительства жилья и фасада. Подрядчику были даны конкретные поручения. Компания-застройщик пообещала выполнить свои обязательства. Также жители подняли вопрос о задолженности ОСИ по обслуживанию жилья за потребленный газ, - сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Напомним, ранее жители ЖК «Inzhutas» в 34 микрорайоне записали видеообращение к акиму области Нурдаулету Килыбаю и акиму города Абилкаиру Байпакову, где пожаловались на отсутствие отопления.

Акимат сообщил, что по всему городу происходят порывы, из-за чего тепло не доходит до некоторых домов. Накануне стало известно, что устранять аварии на трубах в Актау направили 8 дополнительных бригад из Жанаозена.