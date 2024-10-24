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24.10.2024, 10:38

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 24 октября в Актау

Общество 0 2 430 Лиана Рязанцева

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о том, в каких микрорайонах отопление до сих пор не подключено.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 23 октября, планируется отключение электроэнергии в 8 и 9 микрорайонах.

С 09:30 до 13:30 отключение электроэнергии в 9 микрорайоне, под ограничением дома №№ 9, 10, 11, 25.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в 8 микрорайоне в домах №№ 24, 27, 28, 29.

Водоснабжение

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщает, что сегодня, 24 октября, отключений по технической и питьевой воде нет.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 часов  жители города жалуются на отключение питьевой и технической воды в 1, 11, 12, 15, 33, 34 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 4, 5, 7, 8 11, 14, 18А,  22,  24, 27, 29, 33, 34.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 2 микрорайон, дома №№ 26, 29, 69;

- 3 микрорайон, дом №156А;

- 4 микрорайон, дома №№ 9, 43, 56, 60, 64;

-  5 микрорайон, дома №№ 11, 41;

- 7 микрорайон, дом № 27;

- 8 микрорайон, дом № 20;

- 9 микрорайон, дома №№ 4, 10, 28;

- 11 микрорайон, дома №№ 20, 22, 24, 27, 30, 34, 37;

- 12 микрорайон, дома №№ 34, 65;

- 13 микрорайон, дома №№ 3А, 10, 35, 36, 52А;

- 14 микрорайон, дома №№ 12, 27, 40;

- 15 микрорайон, дома №№ 46, 52, 53, 54, 62;

- 16 микрорайон, дом № 28/1;

- 17 микрорайон, ЖК Каспий Тауэрс (дома 3, 4, 5);

- 26 микрорайон, дома №№ 22, 31, 35;

-  27 микрорайон, дома №№ 15, 24, 32, 35, 44, 45, 42, 37, 49;

-  28 микрорайон, дома №№ 4, 7, 14, 32;

- 28А микрорайон, дом № 9;

-  29 микрорайон, дома №№ 8, 21,22;

-  30 микрорайон, дом № 169;

- 31 микрорайон, дом № 13;

- 34 микрорайон, дома №№ 11, 17;

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

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