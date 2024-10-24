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24.10.2024, 11:08

Аким Мангистауской области не вошел в десятку рейтинга глав регионов

Общество 0 3 066 Лиана Рязанцева

Первое лицо региональной администрации Нурдаулет Килыбай занял 11 место в рейтинге акимов страны, сообщает информационный портал toppress.kz.

 

Фото Центра общественных коммуникаций Мангистау
Фото Центра общественных коммуникаций Мангистау

Новостное издание toppress.kz проанализировало работу глав регионов в июле-сентябре 2024 года и составило рейтинг акимов. 

Лето текущего года выдалось относительно спокойным для большинства регионов Казахстана, особенно на фоне масштабных наводнений весной. Главы областей сосредоточились на благоустройстве территорий, ремонте дорог и других инфраструктурных проектах. Основные критерии оценки их работы по-прежнему связаны с социально-экономическими показателями, в частности, с итогами за первое полугодие. Однако, несмотря на общую тенденцию к стабильности, не во всех регионах наблюдается положительная динамика, что отразилось на позициях в рейтинге акимов, - сообщает информационный портал.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай занял 11 строчку в этом списке.

Как сообщает toppress.kz, с момента вступления Нурдаулета Килыбая в должность акима Мангистауской области в мае, эксперты отмечают его способность оперативно решать ключевые проблемы региона. Одной из самых острых является дефицит питьевой воды, который затрудняет обеспечение Актау и прилегающих территорий. Региону не хватает около 40 тыс. кубометров воды, и для борьбы с этой проблемой ведется строительство 10 опреснительных заводов и реконструкция магистрального водопровода. Благодаря этим мерам, уже к концу лета обеспечение области питьевой водой достигло уровня 206,3 тыс. кубометра в сутки.

Кроме того, Килыбай активно взаимодействует с международными инвесторами для развития местной экономики. В сентябре он встретился с китайскими предпринимателями, заинтересованными в развитии аквахозяйства региона. В то же время аким вынужден был реагировать на другие острые вопросы, такие как массовое отравление школьников в селе Бесшокы, где пострадало 289 детей. Параллельно, в сентябре состоялась его встреча с обманутыми дольщиками жилищных комплексов в Актау, а также вручение новых автобусов и спецтехники для Мунайлинского района, что свидетельствует о многогранности его работы и стремлении улучшить социальные условия для населения.

По мнению toppress.kz, выстрелом в ногу может стать недостаточное внимание акима к вопросам образования в регионе, где, как нам показалось по последним новостям, копится серьезный пласт социального напряжения, - передаёт информационный портал.

Напомним, 17 мая 2024 года Нурдаулет Килыбай был назначен акимом Мангистауской области.  

Нурдаулет Килыбай в своем интервью рассказал о том, как стал главой региона. Поделился подробностями разговора с Касым-Жомартом Токаевым, а также поведал, как отреагировали старейшины на его назначение.

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