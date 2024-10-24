Тепловая котельная заработала в 32В микрорайоне Актау

Данная котельная обеспечит теплом 13 многоквартирных жилых домов в 32В микрорайоне.

Завершены монтажные работы и введены в эксплуатацию два тепловых котла, что позволило обеспечить стабильную подачу тепла. Третий резервный котел находится на этапе доставки в город. В настоящее время тепло подается в штатном режиме в 13 многоквартирных жилых домах, - сказал заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов.