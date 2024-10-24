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24.10.2024, 12:47

Тепловая котельная заработала в 32В микрорайоне Актау

Общество 0 1 461 Лиана Рязанцева

В Актау запущены тепловые котлы в котельной в 32В микрорайоне, сообщает пресс-служба акимата города.

 

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Данная котельная обеспечит теплом 13 многоквартирных жилых домов в 32В микрорайоне.

Завершены монтажные работы и введены в эксплуатацию два тепловых котла, что позволило обеспечить стабильную подачу тепла. Третий резервный котел находится на этапе доставки в город. В настоящее время тепло подается в штатном режиме в 13 многоквартирных жилых домах, - сказал заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов.

 

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