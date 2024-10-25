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25.10.2024, 18:05

Суд установил факт бездействия полиции и прокуратуры по делу автомобиля-двойника в Актау

Общество 0 1 339 Александр Рыжих

Судья специализированного следственного суда Жезказгана установил факт бездействия по уголовному делу со стороны полиции и прокуратуры. Об этом рассказала Ажар Абдил, представитель потерпевшей стороны.

Иллюстративное фото с сайта Авто.ру
Иллюстративное фото с сайта Авто.ру

Житель Актау Сергей Федоров в течение полутора лет пытался доказать, что его автомобиль, двойника которого он обнаружил в Жезказгане, является оригиналом. И, по словам Ажар Абдил, полиция Жезказгана сделала всё, чтобы уголовное дело по факту автомобиля-двойника заволокитили.

 Мы были вынуждены обратиться в следственный суд с жалобой на бездействие органа уголовного преследования, а заодно и ведомственного прокурора. Точку над «I» поставила судья специализированного следственного суда Жезказгана Киянбекова А.Е., которая установила вопиющий факт бездействия по данному уголовному делу со стороны полиции и прокуратуры. Не согласившись с данным вердиктом, прокуроры подали протест на судебный акт. Но вторая инстанция оставила этот протест без удовлетворения, а законное постановление суда без изменения, - пояснила представитель Сергея Федорова.

Также, по словам Ажар Абдил, в данный момент ожидается постановка на учет законного автомобиля, а также взыскание с государственного органа всех расходов, вынужденно понесённых законным владельцем движимого имущества.

Напомним, ранее Сергей Федоров, житель Актау, рассказал историю о том, как он лишился права управлять своим автомобилем из-за того, что в другом городе Казахстана у машины появился «двойник». К делу привлекли антикоррупционную службу.

Позже стало известно, что у автомобиля еще одного жителя Актау обнаружился «двойник»-южанин.

Также про ситуацию с двойниками автомобилей двух жителей Актау высказался адвокат Айбек Суюндуков. По его словам, в данном случае усматриваются признаки уголовного правонарушения, виновному в котором может грозить наказание в виде лишения свободы на два года.

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