Грызунов потравили после жалоб жильцов в центре Актау

Дератизация 11 микрорайона проведена раньше положенного срока из-за поступивших жалоб, сообщили в ПКСК «Светлана».

Фото с сайта dezstancya.ru

В обслуживающей компании заверили, что травля крыс и мышей проводилась по всему микрорайону.

Дератизация коснулась всех подвалов в 45 домах 11 микрорайона.

Ни в одном из подвалов, заявили в ПКСК «Светлана», наличие грызунов не подтвердилось.

Напомним, жильцы дома №18 заявили о крысах в их квартирах в минувшие выходные. На возмущения жителей ответили в обслуживающей организации ПКСК «Светлана».