650 кубометров дождевой воды откачали с улиц Актау

Коммунальной службы провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах, сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.
В настоящее время ведутся работы по откачке воды по следующим адресам:
В мероприятиях задействовано 10 сотрудников, один бойлер, две единицы техники, пять мотопомп. С автомобильных дорог откачено 650 кубических метров воды. Работы по водозабору продолжаются.
По данным РГП «Казгидромет», сегодня днем, 26 октября, временами будет дождь. Температура воздуха составит +10°C. Скорость ветра - 1 метр в секунду.
Завтра также ожидаются осадки. Температура воздуха составит +9... +11°C.
Комментарии1 комментарий(ев)