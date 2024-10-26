650 кубометров дождевой воды откачали с улиц Актау

Коммунальной службы провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах, сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

В настоящее время ведутся работы по откачке воды по следующим адресам:

16 микрорайон, возле ЖК «Инара»;

17 микрорайон, «Халык арена»;

пересечение автомобильных дорог №15 и №22;

автомобильная дорога №24, «Триумфальная арка»;

пересечение автомобильных дорог №24 и №27, возле ЖК «Аяулы ана»;

автомобильная дорога №22, между микрорайонами 31Б и 32Б;

автомобильная дорога №22, возле здания таможни;

автомобильная дорога №3, возле ЖК «Тамшалы».

пересечение автомобильных дорог №3 и №18, возле площади «Ынтымак».

В мероприятиях задействовано 10 сотрудников, один бойлер, две единицы техники, пять мотопомп. С автомобильных дорог откачено 650 кубических метров воды. Работы по водозабору продолжаются.

По данным РГП «Казгидромет», сегодня днем, 26 октября, временами будет дождь. Температура воздуха составит +10°C. Скорость ветра - 1 метр в секунду.

Завтра также ожидаются осадки. Температура воздуха составит +9... +11°C.