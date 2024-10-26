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26.10.2024, 13:35

650 кубометров дождевой воды откачали с улиц Актау

Общество 0 1 515 Сергей Кораблев

Коммунальной службы провели работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах, сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
Фото пресс-службы Актауского городского акимата

В настоящее время ведутся работы по откачке воды по следующим адресам:

  • 16 микрорайон, возле ЖК «Инара»;
  • 17 микрорайон, «Халык арена»;
  • пересечение автомобильных дорог №15 и №22;
  • автомобильная дорога №24, «Триумфальная арка»;
  • пересечение автомобильных дорог №24 и №27, возле ЖК «Аяулы ана»;
  • автомобильная дорога №22, между микрорайонами 31Б и 32Б;
  • автомобильная дорога №22, возле здания таможни;
  • автомобильная дорога №3, возле ЖК «Тамшалы».
  • пересечение автомобильных дорог №3 и №18, возле площади «Ынтымак».

В мероприятиях задействовано 10 сотрудников, один бойлер, две единицы техники, пять мотопомп. С автомобильных дорог откачено 650 кубических метров воды. Работы по водозабору продолжаются.

По данным РГП «Казгидромет», сегодня днем, 26 октября, временами будет дождь. Температура воздуха составит +10°C. Скорость ветра - 1 метр в секунду.

Завтра также ожидаются осадки. Температура воздуха составит +9... +11°C.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Ёмкость цистерны 8 кубов. 2 единицы техники. Они сделали по 40 рейсов??? Ливневку надо делать нормальную, а не исправлять косяки. И не надо тереть сообщения
26.10.2024, 17:38
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