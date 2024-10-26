Пальм на набережной лишатся жители Актау

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В первое время после установки искусственных пальм в 2019 году на зимний период их для сохранности накрывали сетками. На сегодня их нет, отметили в Актауском городском отделе ЖКХ. Многие ветки поломаны, другие снесло ветром.

В наличии, как выяснилось, элементов для восстановления пальм нет.

Чиновники сообщили, что готовят проект реконструкции набережной Актау. Пальм там уже не предусмотрено. Госслужащие просили учесть, что это планируется в будущем.