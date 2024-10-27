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27.10.2024, 16:22

Отношение подростков к «Вечному огню» возмутило жителя Актау

Общество 0 1 823 Алия Шарипова

В Актау подростки, находясь на территории монумента, жгли палки от пламени. Жители Актау посчитали отношение школьников к сооружению, олицетворяющему собой память народа о павших героях, неподобающим.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В редакцию Lada.kz прислали видео, на котором трое подростков забрались на звезду, из которой исходит пламя, и жгли палки.

Со слов автора кадров, инцидент произошел вчера, 26 октября.

Осквернение памятника ВОВ, - считает он.

Стоит отметить, что Вечный огонь в Актау не раз подвергался неподобающему отношению со стороны людей. Так, в 2016 году полиция задержала двоих мужчин, которые плевали в огонь. Обоих оштрафовали.

В этом же году неизвестный баллончиком оставил надпись на монументе.

В 2019 году у мемориала появилось музыкальное сопровождение, однако спустя короткое время вандал пытался разгромить звуковые колонки. Его личность установила полиция и привлекла к административной ответственности.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
elek
elek
Мозгов реально нет. Пусть сходят к дедушке и бабушке.
27.10.2024, 18:19
elek
elek
Мозгов реально нет. Пусть сходят к дедушке и бабушке.
27.10.2024, 18:19
fox1167
fox1167
Уже вроде не маленькие, а мозгов -- с чайную ложку. Почему все авторы роликов только втихаря снимают? А сделать замечание? Не реагируют? Сразу вызвать патруль! Задержать и оштрафовать родителей! Таких моралью не задавишь, таких надо штрафами душить!
27.10.2024, 12:24
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