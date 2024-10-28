Новый мини-сквер подарили Актау

Место отдыха появилось рядом с автопарковкой музея Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.

Фото предоставили авторы проекта

Новое пространство для прогулок и отдыха в 19А микрорайоне – это сквер, выполненный в экостиле.

Здесь установлены две лавочки-качели с навесами, а также деревянные перголы. Дополняют атмосферу зеленые насаждения и цветы в деревянных кашпо.

Проект реализован в рамках совместной инициативы компании «ESG Group» и общественного фонда «Ақтау – менің қалам». Авторы считают, что объект станет новой точкой притяжения жителей в черте города.