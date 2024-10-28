Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о том, в каких микрорайонах отопление еще не подключено из-за порывов.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 28 октября, не планируется отключение электроэнергии.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение питьевой воды ожидается в 3 микрорайоне, под ограничением дама №№ 87, 88, 110, 111, 112, 113, 140, 141.

Также питьевую воду отключили в доме № 36 в 19 микрорайоне.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой и технической воды в 9, 13, 33 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 2, 3, 4, 5, 11, 14, 19, 22, 28, 28А.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 2 микрорайон, дома №№ 2, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 61, 69;

- 4 микрорайон, дома №№ 38, 60;

- 5 микрорайон, дом № 14;

- 7 микрорайон, дома №№ 5,16;

- 8 микрорайон, дома №№ 13, 15;

- 9 микрорайон, дом № 9;

- 10 микрорайон, дом № 2;

- 12 микрорайон, дом № 43;

- 13 микрорайон, дома №№ 14, 23, 55;

- 14 микрорайон, дома №№ 2, 4, 31, 46;

- 15 микрорайон, дома №№ 4, 11А, 28, 54;

- 16 микрорайон, дом № 18;

- 17 микрорайон, дом № 2;

- 19 микрорайон, дома № 10, 17;

- 22 микрорайон, домах №№ 15, 17, 22;

- 27 микрорайон, дома №№ 8, 20, 32, 33;

- 28 микрорайон, дома №№ 7, 14, 15, 32;

- 28А микрорайон, дом № 1;

- 30 микрорайон, дом № 167;

- 33 микрорайон, дома №№ 6, 21, 31;

- 35 микрорайон, дом № 30.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.