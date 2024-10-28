Не оградившим строительный объект рабочим в Актау сделают замечание

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что строителям, заливавшим бетонной смесью детскую площадку и оставившим ее на ночь без ограждений, сделают замечание.

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В городском акимате прокомментировали жалобу жителей 26 микрорайона на качество строительства детской площадки. Касательно полиэтиленовой пленки, на которую наносили бетонную смесь, в городском отделе ЖКХ пояснили, что это стандартная процедура.

Так и должно быть, наличие там полиэтилена никак не нарушает норм. А на счет того, что наступили на не застывший еще бетон – так это детишки этого же дома и наступили. Рабочие исправят, не проблема, - пояснили в отделе ЖКХ.

В отделе также подчеркнули, что рабочим компании, которая занимается возведением детской площадки, будет сделано замечание за отсутствие на строительном объекте ограждающих сигнальных лент.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, где запечатлён процесс заливки бетонной смеси на полиэтиленовую пленку. Более того, после завершенных работ строители не огородили территорию, из-за чего на еще не затвердевшем бетонном покрытии за ночь остались следы обуви.