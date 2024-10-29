Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 29 октября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о том, в каких микрорайонах отопление еще не подключено из-за порывов.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 29 октября, планируется отключение электроэнергии в 13 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в домах №№ 13А, 13Б, 14, 14А.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение питьевой воды ожидается в доме № 114 в 26 микрорайоне.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой и технической воды в 7, 11, 12, 13, 14, 27, 32, 33, 34 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 2, 3, 4, 5, 9, 12, 16, 28, 29, 29А, 32Б.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 2 микрорайон, дома №№ 14, 29;

- 3 микрорайон, дом № 43;

- 4 микрорайон, дом № 21;

- 7 микрорайон, дом № 5;

- 11 микрорайон, дом № 24;

- 12 микрорайон, дома №№ 3, 6, 55, 57;

- 13 микрорайон, дом № 28Б;

- 14 микрорайон, дома №№ 31, 57;

- 15 микрорайон, дом № 28А;

- 16 микрорайон, дом № 18;

- 19 микрорайон, дом № 17;

- 22 микрорайон, дом № 10Б;

- 26 микрорайон, дом № 18;

- 27 микрорайон, дома №№ 15,25,33,35,44;

- 31А микрорайон, дом № 19;

- 33 микрорайон, дом № 32.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.