Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 29 октября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о том, в каких микрорайонах отопление еще не подключено из-за порывов.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 29 октября, планируется отключение электроэнергии в 13 микрорайоне.
С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в домах №№ 13А, 13Б, 14, 14А.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение питьевой воды ожидается в доме № 114 в 26 микрорайоне.
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой и технической воды в 7, 11, 12, 13, 14, 27, 32, 33, 34 микрорайонах.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 2, 3, 4, 5, 9, 12, 16, 28, 29, 29А, 32Б.
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:
- 2 микрорайон, дома №№ 14, 29;
- 3 микрорайон, дом № 43;
- 4 микрорайон, дом № 21;
- 7 микрорайон, дом № 5;
- 11 микрорайон, дом № 24;
- 12 микрорайон, дома №№ 3, 6, 55, 57;
- 13 микрорайон, дом № 28Б;
- 14 микрорайон, дома №№ 31, 57;
- 15 микрорайон, дом № 28А;
- 16 микрорайон, дом № 18;
- 19 микрорайон, дом № 17;
- 22 микрорайон, дом № 10Б;
- 26 микрорайон, дом № 18;
- 27 микрорайон, дома №№ 15,25,33,35,44;
- 31А микрорайон, дом № 19;
- 33 микрорайон, дом № 32.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.
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