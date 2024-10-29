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29.10.2024, 11:45

Бывшая поликлиника полиции Мангистау: почему здание заброшено и кому оно принадлежит?

Общество 0 1 424 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители 1 микрорайона, которые выразили обеспокоенность тем, что здание, в котором ранее располагалась поликлиника департамента полиции, сейчас находится в бесхозном состоянии. Редакция обратилась за комментарием в департамент полиции региона и актауский городской отдел архитектуры и градостроительства.

Фото автора
Фото автора

По словам горожан, здание в 1А микрорайоне, где ранее располагалась поликлиника департамента полиции, находится в заброшенном состоянии.

Территория огорожена забором, в здании все окна выбиты. Никаких работ не проводится. Мы бы хотели узнать, что будет с этим местом: снесут ли здание и построят что-то новое, - говорят горожане.

В департаменте полиции региона сообщили, что это здание не числится на их балансе.

В актауском городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что правообладатель земельного участка - ТОО «Многопрофильная клиника «Sofie Medgroup».

Разрешительные документы на реконструкцию и капитальный ремонт здания были оформлены в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства», - сообщили в городской администрации.

В акимате не сообщили, будут ли сносить здание или реконструировать его, а также что планируется там в будущем.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Хотя бы опубликуйте список жителей которые обеспокоены этим зданием. Здесь кроется что то другое.
29.10.2024, 09:01
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