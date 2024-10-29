В Актау отключили питьевую воду

Отключение связано со срочными работами на коллекторе ЦУВС-3, сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

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Пресс-служба ТОО «МАЭК» сообщает, что сегодня, 29 октября, с 14.30 до 19.00 отключили подачу питьевой воды.

В связи со срочными работами на коллекторе ЦУВС-3 отключена питьевая вода на нижнюю зону и некоторые микрорайоны верхней зоны областного центра, - сообщает пресс-служба.

К нижней зоне относятся следующие микрорайоны: с 1 по 8, с 21 по 23, 25.

К верхней зоне относятся микрорайоны: с 9 по 15, 16 (дома №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73), 17 (дома №№ 1, 20, 21, 24, с 26 по 29, Толқын-1,2, 29а.