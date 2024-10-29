С начала года в Мангистау зарегистрировано 1840 случаев заболевания корью

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области предоставили данные о текущей ситуации с корью в регионе.

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В Мангистауcкой области за период с 1 января по 28 октября с лабораторным подтверждением зарегистрировано 1840 случаев кори, сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля по региону.

Из них зарегистрировано:

- 344 случаев в возрасте до 1 года;

- 989 случаев в возрасте от 1 года до 14 лет;

- 76 случаев в возрасте от 15 до 18 лет;

- 431 случай в возрасте от 19 лет и старше.

Санэпидемиологи отмечают, что заболеваемость корью возникает из-за отказа от вакцинации.

Единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация! Для профилактики заболевания в соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан предусмотрена вакцинация детей вакциной ККП (корь, эпидемический паротит, краснуха) в возрасте 1 года и ревакцинация в возрасте 6 лет (повторная вакцинация), - сообщили в ведомстве.

Что такое корь?

Корь – инфекционное вирусное заболевание. Вирус кори передается воздушно-капельным путем и может сохраняться в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Корь отличается высокой заразностью

При контакте с заболевшим 9 из 10 человек, у которых нет иммунитета к кори, заболевают.

Вирус кори способен передаваться за четыре дня до высыпаний и еще четыре дня после. Это значит, что больной корью может, сам того не подозревая, заражать других в течение нескольких дней.